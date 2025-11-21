МЗС подякувало США і Британії за санкції проти російських кібероперацій

Міністерство закордонних справ у пʼятницю привітало запровадження санкцій проти російських провайдерів хостингу, які сприяють кіберзлочинній діяльності Росії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС.

У Міністерстві закордонних справ сказали, що Британія, США та Австрія спільно запровадили санкції проти провайдерів Media Land LLC та ML.Cloud LLC, які "свідомо допускають зловживання і таким чином сприяють кіберзлочинності", та пов’язаних із ними фізичних осіб.

Окремо в МЗС привітали санкції проти провайдера AEZA Group, який підтримує діяльність російської компанії "Агентство соціального проєктування", що "поширює прокремлівську пропаганду та здійснює інформаційно-психологічні операції й дезінформаційні кампанії, спрямовані проти України та західних демократичних держав".

"Українська сторона розглядає зазначені рішення як важливий внесок у спільну боротьбу з кіберзлочинністю та зловмисною діяльністю РФ у цифровому просторі, а також як крок до обмеження діяльності російських структур, задіяних у гібридній агресії", – йдеться в повідомленні.

У жовтні 2024 року Сполучені Штати, Велика Британія та Австралія оголосили про санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із російським кіберзлочинним угрупованням Evil Corp. ("Корпорація зла").

У лютому 2025 року Велика Британія, США, та Австралія спільно оголосили про санкції проти російського хостинг-провайдера та двох росіян, повʼязаних із російською мережею програм-вимагачів LockBit.