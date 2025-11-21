МИД поблагодарил США и Британию за санкции против российских киберопераций

Министерство иностранных дел в пятницу приветствовало введение санкций против российских провайдеров хостинга, которые способствуют киберпреступной деятельности России.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

В Министерстве иностранных дел сказали, что Великобритания, США и Австрия совместно ввели санкции против провайдеров Media Land LLC и ML.Cloud LLC, которые "сознательно допускают злоупотребления и таким образом способствуют киберпреступности", и связанных с ними физических лиц.

Отдельно в МИД приветствовали санкции против провайдера AEZA Group, который поддерживает деятельность российской компании "Агентство социального проектирования", которая "распространяет прокремлевскую пропаганду и осуществляет информационно-психологические операции и дезинформационные кампании, направленные против Украины и западных демократических государств".

"Украинская сторона рассматривает указанные решения как важный вклад в совместную борьбу с киберпреступностью и злонамеренной деятельностью РФ в цифровом пространстве, а также как шаг к ограничению деятельности российских структур, задействованных в гибридной агрессии", – говорится в сообщении.

В октябре 2024 года Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о санкциях против физических и юридических лиц, связанных с российской киберпреступной группировкой Evil Corp. ("Корпорация зла").

В феврале 2025 года Великобритания, США и Австралия совместно объявили о санкциях против российского хостинг-провайдера и двух россиян, связанных с российской сетью программ-вымогателей LockBit.