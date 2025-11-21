CNN: у США очікують, що Україна й Росія погодять "мирну угоду" до кінця року

Американська сторона очікує, що Україна та Росія погодять "мирну угоду", яка завершить російсько-українську війну, до кінця року.

Про це повідомив телеканал CNN, пише "Європейська правда".

За інформацією джерел, представники адміністрації Трампа поспішають з новою рамковою угодою про припинення війни в Україні, за зразком угоди щодо Гази, яку просував президент Дональд Трамп, попри те, що українська сторона та європейські союзники фактично опинились за бортом підготовки домовленостей.

За інформацією двох джерел, обізнаних з цим питанням, прагнення відновити переговори знову стало пріоритетом для Трампа в останні тижні – незабаром після того, як США допомогли домогтися перемир'я в Газі.

Трамп дав зрозуміти, що хоче прискорити терміни закінчення війни в Україні. За даними двох джерел, деякі американські посадовці заявили, що адміністрація хоче, аби Росія і Україна домовилися про угоду до кінця року.

Війна, яка наближається до свого четвертого року, посилила розчарування президента США, який регулярно хвалиться своїми здібностями укладати угоди і вважає, що не отримав достатньої оцінки за інші нещодавні дипломатичні успіхи, зазначають джерела.

Раніше видання FT з посиланням на джерела інформувало про очікування американської сторони отримати згоду від Києва на угоду до 27 листопада.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні. Він передбачає численні поступки Росії.

Вдень 21 листопада відбулась термінова розмова європейських лідерів та Зеленського щодо цього питання.