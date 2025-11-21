ЗМІ: США розраховують, що Зеленський погодиться на "мирний план" до 27 листопада

Україна опинилася під сильним тиском адміністрації президента США Дональда Трампа щодо швидкого прийняття "мирного плану": американці очікують, що Київ погодиться на нього до 27 листопада.

Про це пише Financial Times із посиланням на слова обізнаних українських та американських співрозмовників, передає "Європейська правда".

Українські посадовці стверджують, що країна зазнає сильного тиску з метою швидкого прийняття радикального "мирного плану", розробленого адміністрацією американського президента спільно з Москвою для припинення російсько-української війни.

Посадовець та інший співрозмовник, який обізнаний із цим питанням, порівняли підхід США з його агресивним тиском на президента Володимира Зеленського з метою прийняття ним на початку цього року невигідної угоди щодо прав на видобуток корисних копалин (читайте детальніше у матеріалі "ЄвроПравди": Публікуємо повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США).

За словами українських посадовців, адміністрація Трампа начебто повідомила Зеленському та іншим членам його команди, що Білий дім працює за "агресивним" графіком, щоб завершити підготовку пропозиції з метою припинення війни до кінця 2025 року.

Вони стверджують, що американські посадовці очікують, що Зеленський підпише угоду "до Дня подяки" у четвер, 27 листопада, з метою представити "мирну угоду" в Москві наприкінці цього місяця і завершити процес до початку грудня.

Цей графік видається малоймовірним, оскільки посадовці в офісі Зеленського заявили, що є кілька пунктів, які є чіткими червоними лініями для Києва. Вони додали, що працюють над контрпропозиціями, які будуть представлені американській стороні.

"Це угода про корисні копалини 2.0", – сказав один український посадовець, маючи на увазі суперечливу угоду між Києвом і Вашингтоном, яка була укладена кілька місяців тому.

Варто зауважити, що про ініціативу США стало відомо зокрема й тоді, коли до Києва прибула американська військова делегація на чолі із міністром Сухопутних військ США Девом Дрісколлом.

Один із американських співрозмовників стверджує, що Дрісколл переніс свою заплановану поїздку в Україну приблизно на місяць після того, як минулого тижня Білий дім попросив його "допомогти розпочати мирні переговори та виступити в ролі місії з встановлення фактів".

За його словами, Дрісколл також планує вступити в переговори з росіянами, щоб "провести з ними такі ж розмови, які допоможуть досягти миру".

CNN із посиланням на слова представника Міністерства оборони США повідомило, чому завданням реалізації "мирного плану" було доручено представнику армії, а не дипломатам.

За його словами, армія "займає позицію довіри" серед українців, а також перебуває в Україні для проведення зустрічей з питань інновацій на полі бою – теми, якою Дрісколл активно займався протягом усього терміну свого перебування на посаді міністра.

"Ми займаємо позицію довіри. Армія США є перевіреним союзником України", – додав він.

Зауважимо, "мирний план", розроблений командою Трампа у консультаціях з РФ, передбачає низку нових поступок з боку України – у тому числі членством у НАТО, що не згадувалося у попередніх витоках про цей документ.

В Офісі президента України в четвер, 20 листопада, публічно повідомили, що Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.

Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс сказала, що українська та американська сторони обговорили "агресивний графік" зусиль із завершення війни проти України.