CNN: в США ожидают, что Украина и Россия согласуют "мирное соглашение" до конца года

Американская сторона ожидает, что Украина и Россия согласуют "мирное соглашение", которое положит конец российско-украинской войне, до конца года.

Об этом сообщил телеканал CNN, пишет "Европейская правда".

По информации источников, представители администрации Трампа спешат с новым рамочным соглашением о прекращении войны в Украине, по образцу соглашения по Газе, которое продвигал президент Дональд Трамп, несмотря на то, что украинская сторона и европейские союзники фактически оказались за бортом подготовки договоренностей.

По информации двух источников, осведомленных об этом вопросе, стремление возобновить переговоры снова стало приоритетом для Трампа в последние недели – вскоре после того, как США помогли добиться перемирия в Газе.

Трамп дал понять, что хочет ускорить сроки окончания войны в Украине. По данным двух источников, некоторые американские чиновники заявили, что администрация хочет, чтобы Россия и Украина договорились о соглашении до конца года.

Война, которая приближается к своему четвертому году, усилила разочарование президента США, который регулярно хвастается своими способностями заключать соглашения и считает, что не получил достаточной оценки за другие недавние дипломатические успехи, отмечают источники.

Ранее издание FT со ссылкой на источники информировало об ожидании американской стороны получить согласие от Киева на соглашение до 27 ноября.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине. Он предусматривает многочисленные уступки России.

Днем 21 ноября состоялся срочный разговор европейских лидеров и Зеленского по этому вопросу.