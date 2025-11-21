СМИ: Британия не договорилась с ЕС об участии в оборонном фонде на 150 млрд евро

Переговоры между Европейской комиссией и Великобританией об участии в механизме оборонного кредитования SAFE на 150 млрд евро не были завершены до пятничного крайнего срока.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника.

Еврокомиссия хотела завершить переговоры с Великобританией до конца этой недели, чтобы дать членам ЕС время адаптировать свои национальные планы расходов на оборону, которые предусматривают использование займов SAFE.

Однако европейские дипломаты, которые общались с Politico, сказали, что Лондон не считает нужным спешить.

Британский чиновник сказал Politico, что Лондон не считает пятницу конечным сроком для переговоров, добавив, что, по мнению британской стороны, для переговоров еще есть время.

На фоне переговоров об участии Великобритании в SAFE в Евросоюзе велись дискуссии о том, каким должен быть вклад британской стороны.

После того, как Лондон отклонил просьбу Европейской комиссии о внесении 6,75 млрд евро, она снизила вклад до 2 миллиардов евро – но это все равно больше, чем то, что готова внести Великобритания.

По данным СМИ, Германия стремится разблокировать участие Великобритании в SAFE.

