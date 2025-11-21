Трамп обіцяє поки не знімати санкції проти російської нафти

Президент США Дональд Трамп стверджує, що на час обговорення американського "мирного плану" санкції проти російської нафти залишатимуться в силі.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у подкасті ведучого Fox News Браяна Кілміда.

На питання про можливість скасування санкцій, запроваджених США проти російських компаній "Лукойл" і "Роснєфть" на час обговорення "мирного плану", Трамп відповів заперечно.

"Вони (санкції. – Ред.) набувають чинності дуже скоро і вони дуже потужні. Дуже потужні. Я маю на увазі, що вони дуже ускладнюють продаж нафти. Це серйозна справа. Адже, як ви знаєте, вся їхня (російська. – Ред.) економіка базується на нафті", – сказав президент США.

Він додав, що найближчим часом не робитиме "нічого, що стосується скасування санкцій".

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні. Він передбачає численні поступки Росії.

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Трамп дав Україні час до наступного четверга, 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.