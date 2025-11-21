Трамп обещает пока не снимать санкции против российской нефти

Президент США Дональд Трамп утверждает, что на время обсуждения американского "мирного плана" санкции против российской нефти останутся в силе.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в подкасте ведущего Fox News Брайана Килмида.

На вопрос о возможности отмены санкций, введенных США против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть" на время обсуждения "мирного плана", Трамп ответил отрицательно.

"Они (санкции. – Ред.) вступают в силу очень скоро и они очень мощные. Очень мощные. Я имею в виду, что они очень затрудняют продажу нефти. Это серьезное дело. Ведь, как вы знаете, вся их (российская. – Ред.) экономика базируется на нефти", – сказал президент США.

Он добавил, что в ближайшее время не будет делать "ничего, что касается отмены санкций".

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине. Он предусматривает многочисленные уступки России.

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

Трамп дал Украине время до следующего четверга, 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

