У Німеччині розповіли про розмову Зеленського з європейськими лідерами щодо "мирного плану" США

Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії під час телефонної розмови в п'ятницю погодилися з президентом України Володимиром Зеленським, що українські збройні сили повинні залишатися здатними захищати суверенітет країни.

Про це, як пише "Європейська правда" з посилання на агентство Reuters, повідомив представник уряду Німеччини.

Президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнили Зеленського у своїй постійній і повній підтримці України на шляху до тривалого і справедливого миру, сказав представник уряду.

Чотири глави держав і урядів також привітали зусилля США, спрямовані на припинення війни в Україні, зокрема, прихильність до суверенітету України та готовність надати Україні надійні гарантії безпеки, додав він.

Про цю термінову розмову раніше писали низка ЗМІ. Також писали, що Зеленський може провести розмову зі своїм американським візаві Дональдом Трампом щодо "мирного плану".

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні.