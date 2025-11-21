Мелони обсудила с Мерцем "мирное предложение" США
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, в котором они обменялись мнениями по поводу американского предложения о мире в Украине.
О разговоре сообщили в правительстве Италии, пишет "Европейская правда".
В разговоре лидеры подчеркнули важность поддержки текущих переговорных усилий и подтвердили конечную цель достижения справедливого и прочного мира в интересах всей Европы.
Как отмечается, "было положительно воспринято положение о надежных гарантиях безопасности, являющихся неотъемлемой частью более широкой европейской и трансатлантической стабильности, в соответствии с тем, что уже давно предлагает Италия".
В то же время в правительстве Италии подчеркнули, что другие элементы плана США были признаны заслуживающими дальнейшего изучения.
В ближайшие часы и завтра Мелони продолжит контакты с основными лидерами, заинтересованными в урегулировании российско-украинской войны.
В пятницу Мерц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
По словам президента Украины, во время разговора они скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе.
В правительстве Германии рассказали: во время телефонного разговора с президентом Зеленским было согласовано, что украинские вооруженные силы должны оставаться способными защищать суверенитет страны.
