В Норвегии дрон, запущенный с лодки, сорвал посадку самолета

Рейс авиакомпании SAS из Осло в Тромсё, Норвегия, в пятницу утром пришлось перенаправить из-за сообщения о неизвестном дроне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Инцидент произошел незадолго до полудня в пятницу. Из-за беспилотника на некоторое время был закрыт весь трафик в аэропорту Тромсё, и самолёт из Осло не смог приземлиться.

Система наблюдения аэропорта обнаружила, что беспилотник запустили с лодки в нескольких километрах.

"Мы поговорили с тем, кто, судя по всему, был норвежским гидом. Ему было приказано немедленно приземлить дрон", – сообщил NRK директор аэропорта Тромсе Ивар Хельсинг Шрьоен.

"Гид подтвердил, что у него в воздухе был дрон, но считал, что он находится вне запретной зоны, что не соответствовало действительности", – добавил Шрьоен.

Полиция подтвердила инцидент в комментарии NRK. Там сказали, что дроном управлял гражданин Дании, которому выписали штраф. Также конфисковали его дрон.

Напомним, в последние месяцы в европейских странах все чаще сообщают о случаях, когда подозрительные дроны нарушают работу аэропортов.

15 ноября рядом с Вильнюсским аэропортом летал дрон, его владельца задержали.

Утром 7 ноября аэропорт бельгийского города Льеж приостанавливал работу из-за неизвестного беспилотника.