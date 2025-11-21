AFP: за "мирним планом" США Росія отримає без бою територію завбільшки з Люксембург

Реалізація "мирного плану" США в нинішньому вигляді може призвести до того, що Росія без бою отримає територію, розміром майже з Люксембург.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить підрахунок агентства AFP на основі даних Інституту вивчення війни (ISW).

"Мирний план" США, з яким ознайомилося AFP, передбачає здобуття Росією територій площею приблизно 2300 квадратних кілометрів – майже стільки ж, скільки займає Люксембург (2590 кв. км).

Серед іншого, Україна поступилась би майже 5000 квадратних кілометрів у Донецькій області та 45 квадратними кілометрами у Луганській області.

В обмін на це Москва нібито має повернути майже 2000 квадратних кілометрів в Харківській області, 450 – у Дніпропетровській області, 300 – у Сумській області та 20 – у Чернігівській області.

"План, запропонований Вашингтоном, фактично передбачає передачу 20% території України для повернення менше 0,5%", – йдеться в матеріалі AFP.

Президент США Дональд Трамп дав Україні час до наступного четверга, 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.