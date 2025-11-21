AFP: по "мирному плану" США Россия получит без боя территорию размером с Люксембург

Реализация "мирного плана" США в нынешнем виде может привести к тому, что Россия без боя получит территорию размером почти с Люксембург.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует подсчет агентства AFP на основе данных Института изучения войны (ISW).

"Мирный план" США, с которым ознакомилось AFP, предусматривает получение Россией территорий площадью примерно 2300 квадратных километров – почти столько же, сколько занимает Люксембург (2590 кв. км).

Среди прочего, Украина уступила бы почти 5000 квадратных километров в Донецкой области и 45 квадратных километров в Луганской области.

В обмен на это Москва якобы должна вернуть почти 2000 квадратных километров в Харьковской области, 450 – в Днепропетровской области, 300 – в Сумской области и 20 – в Черниговской области.

"План, предложенный Вашингтоном, фактически предусматривает передачу 20% территории Украины для возвращения менее 0,5%", – говорится в материале AFP.

Президент США Дональд Трамп дал Украине время до следующего четверга, 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

