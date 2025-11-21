Politico: у ЄС обурені пунктами "мирного плану" США щодо використання росактивів

Європейські посадовці непублічно обурюються, що пропозиції "мирного плану" США щодо використання росактивів на користь України загрожують їхнім переговорам у цьому напрямку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на співрозмовників у дипломатичних колах ЄС.

За словами джерел Politico, переговори в Брюсселі щодо використання росактивів зараз перебувають на "надзвичайно делікатному етапі" доопрацювання юридичного тексту, який дозволить використовувати заморожені кошти для надання позики Україні.

Новий "мирний план" США містить конкуруючу ідею використання цих же активів для відновлення країни під американським керівництвом, за якого Штати отримають "50 відсотків" прибутку від цієї діяльності.

Опитані Politico дипломати й посадовці ЄС побоюються, що пропозиція посланця президента США Стіва Віткоффа зруйнує шанси на узгодження пропозиції про росактиви між державами Євросоюзу.

Один високопосадовець ЄС у розмові з Politico зневажливо відреагував на американську пропозицію, сказавши, що Трамп не має повноважень розморожувати активи, що розташовані в Європі.

Інший високопоставлений політик ЄС сказав виданню: "Віткоффу потрібно звернутися до психіатра".

Як повідомляла "Європейська правда", у 2026-2027 роках бюджет України потребуватиме 135,7 млрд євро зовнішньої допомоги, з якої 83,4 млрд – військові потреби.

Європейська комісія пропонує три варіанти надання Україні фінансової підтримки протягом наступних двох років.

План ЄС із "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.