Politico: в ЕС возмущены пунктами "мирного плана" США по использованию росактивов

Европейские чиновники непублично возмущаются, что предложения "мирного плана" США по использованию росактивов в пользу Украины угрожают их переговорам в этом направлении.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах ЕС.

По словам источников Politico, переговоры в Брюсселе по использованию росактивов сейчас находятся на "чрезвычайно деликатном этапе" доработки юридического текста, который позволит использовать замороженные средства для предоставления займа Украине.

Новый "мирный план" США содержит конкурирующую идею использования этих же активов для восстановления страны под американским руководством, при котором Штаты получат "50 процентов" прибыли от этой деятельности.

Опрошенные Politico дипломаты и чиновники ЕС опасаются, что предложение посланника президента США Стива Виткоффа разрушит шансы на согласование предложения о росактивах между государствами Евросоюза.

Один высокопоставленный чиновник ЕС в разговоре с Politico пренебрежительно отреагировал на американское предложение, сказав, что Трамп не имеет полномочий размораживать активы, расположенные в Европе.

Другой высокопоставленный политик ЕС сказал изданию: "Виткоффу нужно обратиться к психиатру".

Как сообщала "Европейская правда", в 2026-2027 годах бюджет Украины потребует 135,7 млрд евро внешней помощи, из которых 83,4 млрд – военные нужды.

Европейская комиссия предлагает три варианта предоставления Украине финансовой поддержки в течение следующих двух лет.

План ЕС по "репарационному займу" Украине с использованием российских активов затормозился из-за предостережений Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.