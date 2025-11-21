Президент Румунії "з великою увагою" стежить за обговоренням "мирного плану" США

Румунський президент Нікушор Дан, коментуючи обговорення пропозицій США про досягнення миру в Україні, нагадав про вплив війни на безпеку Румунії та Молдови.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Дан сказав, що "з великою увагою" стежить за останніми подіями, пов'язаними з війною Російської Федерації проти України.

"Я вітаю, перш за все, поновлені зусилля президента Дональда Трампа, спрямовані на досягнення стійкого перемир'я та формулювання формули домовленого і стійкого миру. Це також хороша нагода ще раз підтвердити, що безпека Румунії та всієї Європи залежить від умов майбутнього миру в Україні та подальших домовленостей", – додав він.

Президент Румунії також підтвердив підтримку суверенітету України, приєднавшись до позиції інших європейських лідерів.

"Ми перебуваємо у важливому моменті, який вимагає від нас усіх зрілості, далекоглядності та мужності. Обставини як ніколи раніше демонструють важливість інтенсивного та чесного трансатлантичного діалогу в дусі солідарності між союзниками та взаємодоповнюваності інтересів між ЄС та НАТО", – написав Дан.

Окремо він сказав, що Румунія аналізує поточні обговорення "з погляду інтересів безпеки, стабільності та процвітання Республіки Молдова, які мають надзвичайне значення для Румунії".

Президент США Дональд Трамп дав Україні час до наступного четверга, 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

