Президент Румынии "с большим вниманием" следит за обсуждением "мирного плана" США

Румынский президент Никушор Дан, комментируя обсуждение предложений США о достижении мира в Украине, напомнил о влиянии войны на безопасность Румынии и Молдовы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Дан сказал, что "с большим вниманием" следит за последними событиями, связанными с войной Российской Федерации против Украины.

"Я приветствую, прежде всего, возобновленные усилия президента Дональда Трампа, направленные на достижение устойчивого перемирия и формулировку формулы согласованного и устойчивого мира. Это также хорошая возможность еще раз подтвердить, что безопасность Румынии и всей Европы зависит от условий будущего мира в Украине и дальнейших договоренностей", – добавил он.

Президент Румынии также подтвердил поддержку суверенитета Украины, присоединившись к позиции других европейских лидеров.

"Мы находимся в важном моменте, который требует от нас всех зрелости, дальновидности и мужества. Обстоятельства как никогда ранее демонстрируют важность интенсивного и честного трансатлантического диалога в духе солидарности между союзниками и взаимодополняемости интересов между ЕС и НАТО", – написал Дан.

Отдельно он сказал, что Румыния анализирует текущие обсуждения "с точки зрения интересов безопасности, стабильности и процветания Республики Молдова, которые имеют чрезвычайное значение для Румынии".

Президент США Дональд Трамп дал Украине время до следующего четверга, 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.