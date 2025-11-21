Премʼєр Норвегії підтвердив, що Європа готує відповідь на "мирний план" США для України

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у пʼятницю сказав, що низка європейських держав обговорює пропозиції до "мирного плану", який підготували США.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю NRK.

Стьоре, який нині бере участь у саміті "Групи двадцяти" у Південній Африці, сказав, що європейські країни, які беруть участь у саміті, виступлять із європейською пропозицією щодо "плану миру" Трампа для України.

"По-перше, для країни віддати території, які вона контролює, практично за столом переговорів, суперечить конституції України", – сказав норвезький премʼєр.

Він додав, що "мирний план" все ж може стати відправною точкою для перемир'я і подальших переговорів, до чого Україна раніше ставилася позитивно.

"Цю можливість потрібно використати, але для цього європейці повинні об'єднатися і створити противагу в тих сферах, де ця пропозиція навряд чи може бути прийнята", – сказав Стьоре.

Раніше про підготовку альтернативної пропозиції "плану миру" європейськими державами повідомлялось у ЗМІ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала зустріч європейських держав щодо ситуації в Україні на полях саміту G20.

