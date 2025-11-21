Премьер Норвегии подтвердил, что Европа готовит ответ на "мирный план" США для Украины

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в пятницу заявил, что ряд европейских государств обсуждает предложения к "мирному плану", подготовленному США.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью NRK.

Стёре, который сейчас участвует в саммите "Группы двадцати" в Южной Африке, сказал, что европейские страны, участвующие в саммите, выступят с европейским предложением по "плану мира" Трампа для Украины.

"Во-первых, для страны отдать территории, которые она контролирует, практически за столом переговоров, противоречит конституции Украины", – сказал норвежский премьер.

Он добавил, что "мирный план" все же может стать отправной точкой для перемирия и дальнейших переговоров, к чему Украина ранее относилась положительно.

"Эту возможность нужно использовать, но для этого европейцы должны объединиться и создать противовес в тех сферах, где это предложение вряд ли может быть принято", – сказал Стьоре.

Ранее о подготовке альтернативного предложения "плана мира" европейскими государствами сообщалось в СМИ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала встречу европейских государств по ситуации в Украине на полях саммита G20.

