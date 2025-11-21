Лідери ЄС обговорять події довкола України на полях саміту G20

Очільники держав Європейського Союзу, які беруть участь у саміті "Групи двадцяти" у Південно-Африканській Республіці, проведуть окрему зустріч у суботу щодо війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на X написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками розмови з Володимиром Зеленським.

Фон дер Ляєн сказала, що ЄС підтримує Україну і працюємо над досягненням "справедливого і сталого миру з Україною та для України разом з нашими друзями і партнерами".

"Сьогодні ми обговорили поточну ситуацію і чітко визначили, що ніщо, що стосується України, не може вирішуватися без України. Як наступний крок європейські лідери зустрінуться завтра в рамках саміту G20, а потім в Анголі на зустрічі ЄС-АС (Африканського Союзу. – Ред.)", – додала вона.

Перед тим повідомлялось, що лідери держав Нордично-балтійської вісімки у п’ятницю провели спільну телефонну розмову, у якій обговорили нову "мирну пропозицію" США щодо завершення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп дав Україні час до наступного четверга, 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.