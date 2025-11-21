У Конгресі США збирають підписи для голосування за нові санкції проти РФ

Член Палати представників США республіканець Браян Фіцпартік розпочав збір підписів для винесення на голосування законопроєкту про посилені санкції проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Фіцпатрік оголосив про активізацію зусиль зі схвалення нових санкцій проти Росії у відповідь на повідомлення The Wall Street Journal, згідно з яким Дональд Трамп вимагає від України погодитись на "мирний план" до 27 листопада.

"Виправлення: Сполучені Штати хочуть отримати від Росії відповідь щодо безумовного виведення військ з України до четверга. Ця пропаганда, розроблена Росією, повинна бути відкинута і проігнорована як несерйозна нісенітниця. У цей момент необхідний мир завдяки силі, а не умиротворенню", – написав конгресмен.

Він додав, що група конгресменів повідомила керівництво Палати представників про збір підписів під так званою петицією про звільнення, "щоб змусити провести голосування щодо жорстких санкцій проти Росії".

Петиція про звільнення дозволяє поставити законопроєкт на голосування в позачерговому порядку, якщо її підпишуть 218 членів Палати представників США.

Лідери Республіканської партії в Палаті представників і Сенаті протягом місяців чекали сигналу від Трампа, утримуючись від голосування за законопроєкт про санкції проти Росії.

Нещодавно американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, президент США готовий підписати закон про запровадження додаткових санкцій проти Росії за умови, що він збереже за собою право ухвалювати остаточні рішення щодо будь-яких подібних заходів.