В Конгрессе США собирают подписи для голосования за новые санкции против РФ

Член Палаты представителей США республиканец Брайан Фицпатрик начал сбор подписей для вынесения на голосование законопроекта об усиленных санкциях против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Фитцпатрик объявил об активизации усилий по одобрению новых санкций против России в ответ на сообщение The Wall Street Journal, согласно которому Дональд Трамп требует от Украины согласиться на "мирный план" до 27 ноября.

"Исправление: Соединенные Штаты хотят получить от России ответ о безусловном выводе войск из Украины до четверга. Эта пропаганда, разработанная Россией, должна быть отвергнута и проигнорирована как несерьезная чепуха. В этот момент необходим мир благодаря силе, а не умиротворению", – написал конгрессмен.

Он добавил, что группа конгрессменов сообщила руководству Палаты представителей о сборе подписей под так называемой петицией об увольнении, "чтобы заставить провести голосование по жестким санкциям против России".

Петиция об увольнении позволяет поставить законопроект на голосование во внеочередном порядке, если ее подпишут 218 членов Палаты представителей США.

Лидеры Республиканской партии в Палате представителей и Сенате в течение месяцев ждали сигнала от Трампа, воздерживаясь от голосования за законопроект о санкциях против России.

Недавно американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.

По данным СМИ, президент США готов подписать закон о введении дополнительных санкций против России при условии, что он сохранит за собой право принимать окончательные решения по любым подобным мерам.