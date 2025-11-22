Віцепрезидент США відреагував на критику "мирного плану" адміністрації для України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив, що для адміністрації Трампа важливо, аби мирна угода була прийнятною для України, гарантувала її суверенітет і запобігала відновленню війни.

Як повідомляє "Європейська правда", такий допис він опублікував у своєму X після реакцій на запропонований адміністрацією Трампа "мирний план" з 28 пунктів, що вимагає численних поступок від України.

Венс зазначив, що, на думку адміністрації, будь-який план припинення російсько-української війни має, по-перше, "зупиняти вбивства, зберігаючи при цьому суверенітет України", бути прийнятним і для Росії, і для України, та "посилювати шанси, що війна не відновиться".

"Будь-яка критика "рамки" миру, над якою працює адміністрація – це або наслідок нерозуміння цієї "рамки", або хибної оцінки критично важливих фактів реальності на місці", – заявив віцепрезидент.

"Є якісь фантазії, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї, накладемо більші санкції, то перемога буде на відстані простягнутої руки. Диломатам-невдахам чи політикам, що живуть у вигаданій реальності, не вдасться домовитися про мир. Це мають робити розумні люди, що живуть у реальному світі", – додав він.

Трамп зі свого боку заявив, що якщо Україні не подобається його пропозиція, то їй доведеться воювати далі, а рано чи пізно доведеться все ж погоджуватись на якісь болючі поступки.

Нагадаємо, Трамп дав Україні час до 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Низка представників обох партій у Конгресі США розкритикували проєкт "мирного плану" Трампа. Один з республіканців почав збір підписів для винесення на голосування законопроєкту про посилені санкції проти Росії.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.