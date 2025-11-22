Трамп прокоментував реакцію Зеленського на "мирний план"

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україні рано чи пізно "все одно доведеться погоджуватися" на якісь болючі поступки для завершення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ ввечері 21 листопада.

Під час спілкування медіа з Трампом в Овальному кабінеті журналістка почала ставити запитання Трампу про реакцію на "мирний план" його адміністрації та процитувала слова Зеленського про те, що Україна постає перед ризиком "втратити гідність або ключового партнера".

"Навіть йому (Зеленському – Ред.) він не подобається?.. Йому він мав би подобатися, а якщо він йому не подобається, то їм потрібно битися далі, думаю так", – сказав Трамп.

Журналістка після цього зауважила, що у Києві бояться втратити підтримку США, якщо відмовляться від "плану з 28 пунктів".

"У якийсь момент доведеться на щось погоджуватися… Нещодавно в Овальному кабінеті я казав, що "у вас немає карт"... Я думаю, йому треба було укладати угоду рік тому, два роки тому. Найкраща угода була би така, за якої ця війна б ніколи не почалася. Така угода теж могла б бути, аби у нас був правильний президент", – додав він.

Нагадаємо, дав Україні час до 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала зустріч європейських держав щодо ситуації в Україні на полях саміту G20.

