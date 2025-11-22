Вице-президент США отреагировал на критику "мирного плана" администрации для Украины

Вице-президент США Джей Ди Венс заверил, что для администрации Трампа важно, чтобы мирное соглашение было приемлемым для Украины, гарантировало ее суверенитет и предотвращало возобновление войны.

Как сообщает "Европейская правда", такой пост он опубликовал в своем X после реакций на предложенный администрацией Трампа "мирный план" из 28 пунктов, требующий многочисленных уступок от Украины.

Венс отметил, что, по мнению администрации, любой план прекращения российско-украинской войны должен, во-первых, "остановить убийства, сохраняя при этом суверенитет Украины", быть приемлемым и для России, и для Украины, и "усиливать шансы, что война не возобновится".

"Любая критика "рамки" мира, над которой работает администрация, – это либо следствие непонимания этой „рамки", либо ошибочной оценки критически важных фактов реальности на месте", – заявил вице-президент.

"Есть какие-то фантазии, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия, наложим более жесткие санкции, то победа будет на расстоянии вытянутой руки. Дипломатам-неудачникам или политикам, живущим в вымышленной реальности, не удастся договориться о мире. Это должны делать умные люди, живущие в реальном мире", – добавил он.

Трамп со своей стороны заявил, что если Украине не нравится его предложение, то ей придется воевать дальше, а рано или поздно придется все же соглашаться на какие-то болезненные уступки.

Напомним, Трамп дал Украине время до 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

Ряд представителей обеих партий в Конгрессе США раскритиковали проект "мирного плана" Трампа. Один из республиканцев начал сбор подписей для вынесения на голосование законопроекта о усиленных санкциях против России.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье „ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.