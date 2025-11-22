Зеленський: енергетичний пакет допомоги Нідерландів – на шляху до України

Президент Володимир Зеленський розповів, що енергетичний пакет допомоги Нідерландів вже прямує до України.

Про це йшлося під час його розмови з очільником уряду Нідерландів Діком Схоофом, написав він в Х, передає "Європейська правда".

Лідери під час розмови обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та можливостей, які з’явилися зараз.

"Поінформував пана прем’єр-міністра про спільну роботу з Європою та США над американським планом завершення війни. Працюємо конструктивно, щоб план був узгоджений", – написав Зеленський.

Крім того, за його словами, глава уряду Нідерландів поінформував його, що один з енергетичних пакетів – різне обладнання, зокрема й трансформатори, – уже на шляху до України.

"Дякую за це й за послідовну та рішучу підтримку з боку народу Нідерландів. Цінуємо всю допомогу" – написав він.

Литовський оператор системи електропередачі Litgrid раніше передав Україні черговий пакет підтримки, який зміцнить електропостачання країни та допоможе відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Німеччина вносить 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України, щоб пришвидшити постачання генераторів, енергообладнання та мобільних теплоелектростанцій.