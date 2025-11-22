Президент Владимир Зеленский рассказал, что энергетический пакет помощи Нидерландов уже направляется в Украину.

Об этом шла речь во время его разговора с главой правительства Нидерландов Диком Схоофом, написал он в Х, передает "Европейская правда".

Лидеры во время разговора обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и возможностей, которые появились сейчас.

"Проинформировал господина премьер-министра о совместной работе с Европой и США над американским планом завершения войны. Работаем конструктивно, чтобы план был согласован", – написал Зеленский.

Кроме того, по его словам, глава правительства Нидерландов проинформировал его, что один из энергетических пакетов – различное оборудование, в том числе и трансформаторы, – уже на пути в Украину.

"Спасибо за это и за последовательную и решительную поддержку со стороны народа Нидерландов. Ценим всю помощь" – написал он.

Литовский оператор системы электропередачи Litgrid ранее передал Украине очередной пакет поддержки, который укрепит электроснабжение страны и поможет восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру.

В конце октября стало известно, что Германия вносит 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, чтобы ускорить поставки генераторов, энергооборудования и мобильных теплоэлектростанций.