ЄС проведе 24 листопада спецзустріч лідерів щодо України і "мирного плану" США

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на спеціальну зустріч у понеділок, присвячену Україні і "мирному плану" команди Дональда Трампа.

Про це Кошта написав в Х, передає "Європейська правда".

Він розповів про зустріч лідерів щодо України на полях саміту G20.

"Американський проєкт плану з 28 пунктів включає важливі елементи, які будуть мати вирішальне значення для справедливого і тривалого миру. Ми готові долучитися до роботи, щоб забезпечити стійкий мир у майбутньому", – зазначив Кошта.

"Робота триває. Я запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України на полях Саміту ЄС-Африканський Союз у Луанді в понеділок", – додав він.

Лідери європейських держав та євроінституцій, прем’єри Британії Канади, Японії та Норвегії заявили, що проєкт "мирного плану" США потребує додаткової роботи і вони готові до неї долучитися, але одразу висловили занепокоєння щодо вимоги скорочення української армії.

Рустем Умеров, секретар Ради національної безпеки і оборони України, заявив у суботу, що Київ проведе у Швейцарії консультації зі США щодо припинення війни.

