ЕС проведет 24 ноября спецвстречу лидеров по Украине и "мирному плану" США

Президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил лидеров ЕС на специальную встречу в понедельник, посвященную Украине и "мирному плану" команды Дональда Трампа.

Об этом Кошта написал в Х, передает "Европейская правда".

Он рассказал о встрече лидеров по Украине на полях саммита G20.

"Американский проект плана из 28 пунктов включает важные элементы, которые будут иметь решающее значение для справедливого и прочного мира. Мы готовы присоединиться к работе, чтобы обеспечить устойчивый мир в будущем", – отметил Кошта.

"Работа продолжается. Я пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальную встречу по Украине на полях Саммита ЕС-Африканский Союз в Луанде в понедельник", – добавил он.

Лидеры европейских государств и евроинститутов, премьеры Великобритании Канады, Японии и Норвегии заявили, что проект "мирного плана" США требует дополнительной работы и они готовы к ней присоединиться, но сразу выразили обеспокоенность относительно требования сокращения украинской армии.

Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил в субботу, что Киев проведет в Швейцарии консультации с США о прекращении войны.

