ЗМІ: лідери G7 і ЄС обговорили "мирний план" США на полях саміту G20

Країни "Групи семи", лідери євроінституцій Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта та інші європейські лідери обговорювали запропонований Вашингтоном мирний план для України в суботу вдень у кулуарах саміту G20 в Йоганнесбурзі.

Про це повідомили Reuters джерела, знайомі з цим питанням, передає "Європейська правда".

Серед присутніх були представники Фінляндії, Норвегії, Іспанії та Нідерландів, уточнило одне з джерел.

Зустріч E3, неформального безпекового альянсу Франції, Великої Британії та Німеччини, відбулася напередодні більш широкої дискусії.

Сполучені Штати і Росія ведуть переговори щодо дорожньої карти з 28 пунктів для припинення війни Росії в Україні, але Брюссель не був включений в переговори. Президентка Європейської комісії фон дер Ляєн заявила в п'ятницю, що вона зв'яжеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський заявив, що готовий до "конструктивної, чесної та швидкої роботи" з Вашингтоном.

Рустем Умеров, секретар Ради національної безпеки і оборони України, заявив у суботу, що Київ проведе у Швейцарії консультації зі США щодо припинення війни.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.