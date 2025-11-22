Лідери ЄС і G7 спільно розкритикували частину "мирного плану" США

Лідери європейських держав та євроінституцій, та країн, які входять до "Групи семи" (крім США) висловили незгоду з частиною пропонованого Сполученими Штатами "мирного плану" для України.

Про це йдеться у заяві лідерів, опублікованій пресслужбою Євроради, передає "Європейська правда".

Попри те, що вони погодилися взяти проєкт за основу і висловили готовність до його спільного допрацювання, лідери висловили кілька застережень

Вони, зокрема, нагадали про принцип, що кордони не повинні змінюватися силою, хоча "мирний план" передбачає, що РФ збереже за собою щонайменше вже окуповані нею українські території.

Також лідери висловили занепокоєння запропонованими обмеженнями щодо збройних сил України, які "зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів".

"Ми ще раз наголошуємо, що імплементація елементів, які стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно", – додали також лідери.

Країни "Групи семи", лідери євроінституцій Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта та інші європейські лідери обговорювали запропонований Вашингтоном мирний план для України в суботу вдень у кулуарах саміту G20 в Йоганнесбурзі.

Рустем Умеров, секретар Ради національної безпеки і оборони України, заявив у суботу, що Київ проведе у Швейцарії консультації зі США щодо припинення війни.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.