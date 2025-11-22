Лидеры ЕС и G7 совместно раскритиковали часть "мирного плана" США

Лидеры европейских государств и евроинститутов, и страны, которые входят в "Группу семи" (кроме США) выразили несогласие с частью предлагаемого Соединенными Штатами "мирного плана" для Украины.

Об этом говорится в заявлении лидеров, опубликованном пресс-службой Евросовета, передает "Европейская правда".

Несмотря на то, что они согласились взять проект за основу и выразили готовность к его совместной доработке, лидеры выразили несколько предостережений

Они, в частности, напомнили о принципе, что границы не должны меняться силой, хотя "мирный план" предусматривает, что РФ сохранит за собой как минимум уже оккупированные ею украинские территории.

Также лидеры выразили обеспокоенность предложенными ограничениями в отношении вооруженных сил Украины, которые "сделают Украину уязвимой к будущим нападениям".

"Мы еще раз подчеркиваем, что имплементация элементов, касающихся Европейского Союза и НАТО, потребует согласия членов ЕС и НАТО соответственно", – добавили также лидеры.

Страны "Группы семи", лидеры евроинститутов Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта и другие европейские лидеры обсуждали предложенный Вашингтоном мирный план для Украины в субботу днем в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге.

Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил в субботу, что Киев проведет в Швейцарии консультации с США о прекращении войны.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.