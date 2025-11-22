Мерц – Трампу: не можна завершувати війни над головами залучених країн
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг президента США Дональда Трампа від прагнення завершити війну в Україні без згоди Києва чи європейців.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.
"Війни не можуть закінчуватися великими державами над головами залучених країн, – сказав Мерц на полях саміту G20 в Йоганнесбурзі.
За його словами, потрібна згода як України, так і європейців.
"Тому що це війна на європейському континенті. І в залежності від того, як ця війна закінчиться, вона матиме наслідки для безпеки Європи", – підкреслив Мерц.
Він підтвердив, що в неділю в Женеві радники з питань політики безпеки Німеччини, Франції, Британії та інших європейських країн приєднаються до колег з України та США.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що Росія не може нав'язувати свої умови Україні і Європі, але зазначив, що "мирна пропозиція США вимагає спільної роботи".
Лідери європейських держав та євроінституцій, та країн, які входять до "Групи семи" (крім США) висловили незгоду з частиною пропонованого Сполученими Штатами "мирного плану" для України.
Втім вони погодилися взяти проєкт за основу і висловили готовність до його спільного допрацювання.
