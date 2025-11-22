Мерц – Трампу: не можна завершувати війни над головами залучених країн

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг президента США Дональда Трампа від прагнення завершити війну в Україні без згоди Києва чи європейців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Війни не можуть закінчуватися великими державами над головами залучених країн, – сказав Мерц на полях саміту G20 в Йоганнесбурзі.

За його словами, потрібна згода як України, так і європейців.

"Тому що це війна на європейському континенті. І в залежності від того, як ця війна закінчиться, вона матиме наслідки для безпеки Європи", – підкреслив Мерц.

Він підтвердив, що в неділю в Женеві радники з питань політики безпеки Німеччини, Франції, Британії та інших європейських країн приєднаються до колег з України та США.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що Росія не може нав'язувати свої умови Україні і Європі, але зазначив, що "мирна пропозиція США вимагає спільної роботи".

Лідери європейських держав та євроінституцій, та країн, які входять до "Групи семи" (крім США) висловили незгоду з частиною пропонованого Сполученими Штатами "мирного плану" для України.

Втім вони погодилися взяти проєкт за основу і висловили готовність до його спільного допрацювання.

