Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег президента США Дональда Трампа от стремления завершить войну в Украине без согласия Киева или европейцев.

"Войны не могут заканчиваться великими державами над головами вовлеченных стран, – сказал Мерц на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.

По его словам, нужно согласие как Украины, так и европейцев.

"Потому что это война на европейском континенте. И в зависимости от того, как эта война закончится, она будет иметь последствия для безопасности Европы", – подчеркнул Мерц.

Он подтвердил, что в воскресенье в Женеве советники по вопросам политики безопасности Германии, Франции, Великобритании и других европейских стран присоединятся к коллегам из Украины и США.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что Россия не может навязывать свои условия Украине и Европе, но отметил, что "мирное предложение США требует совместной работы".

Лидеры европейских государств и евроинститутов, и стран, входящих в "Группу семи" (кроме США) выразили несогласие с частью предлагаемого Соединенными Штатами "мирного плана" для Украины.

Впрочем, они согласились взять проект за основу и выразили готовность к его совместной доработке.

