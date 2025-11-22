ЗМІ: європейці будуть на переговорах в Женеві, хочуть змінити мінімум 4 пункти "мирного плану"

Очікується, що представники провідних європейських держав зустрінуться з представниками США в Женеві вже в неділю на тлі незгоди з частиною пунктів "мирного плану" команди Трампа у війні РФ проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Очікується, що європейці представлять свої пропозиції щодо "мирного плану".

За даними видання, щонайменше чотири пункти плану мають бути змінені.

Як зазначається, європейці незгодні з пропозиціями США щодо розподілу території. Передбачається, що Україна повністю віддасть Росії-агресору стратегічно важливі райони, такі як Донбас, а також Крим.

Ймовірно, також обговорюватиметься пропозиція про скорочення української армії, яка і так набагато менша за російську.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також хоче донести до представників Трампа, що гарантії безпеки, які Росія має надати Україні, можуть виявитися не вартими паперу, на якому вони написані.

Що особливо дратує Мерца, так це плани Трампа щодо заморожених російських активів (на суму близько 300 мільярдів євро). Трамп не лише хоче спрямувати 100 мільярдів євро американських інвестицій в Росію, від яких США отримають 50-відсоткову частку, але й створити на ці кошти новий американо-російський інвестиційний механізм.

Мерц був одним з провідних прихильників того, щоб ЄС використав значну частину цих коштів (140 мільярдів євро) для фінансування масштабного кредиту для України.

Манфред Вебер, голова фракції ЄНП в Європарламенті, також закликав до суттєвих змін у мирному плані США: "Це історичні години. Йдеться не про Україну, а про безпеку всіх нас".

"Всі хочуть миру, але він повинен бути тривалим. Є три питання. По-перше, Україна повинна мати можливість суверенно вирішувати, чи може вона поступитися територією; це не повинно бути нав'язано їй. По-друге, Україна повинна бути посилена у військовому плані, а не ослаблена. І по-третє, ми повинні перетворити ЄС на європейський НАТО. Ми більше не можемо беззастережно покладатися на США", – заявив він.

Лідери європейських держав та євроінституцій, та країн, які входять до "Групи семи" (крім США) висловили незгоду з частиною пропонованого Сполученими Штатами "мирного плану" для України.

Втім вони погодилися взяти проєкт за основу і висловили готовність до його спільного допрацювання.

