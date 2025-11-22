СМИ: европейцы будут на переговорах в Женеве, хотят изменить минимум 4 пункта "мирного плана"

Ожидается, что представители ведущих европейских государств встретятся с представителями США в Женеве уже в воскресенье на фоне несогласия с частью пунктов "мирного плана" команды Трампа в войне РФ против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Ожидается, что европейцы представят свои предложения по "мирному плану".

По данным издания, по меньшей мере четыре пункта плана должны быть изменены.

Как отмечается, европейцы не согласны с предложениями США по распределению территории. Предполагается, что Украина полностью отдаст России-агрессору стратегически важные районы, такие как Донбасс, а также Крым.

Вероятно, также будет обсуждаться предложение о сокращении украинской армии, которая и так намного меньше российской.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также хочет донести до представителей Трампа, что гарантии безопасности, которые Россия должна предоставить Украине, могут оказаться не стоящими бумаги, на которой они написаны.

Что особенно раздражает Мерца, так это планы Трампа по замороженным российским активам (на сумму около 300 миллиардов евро). Трамп не только хочет направить 100 миллиардов евро американских инвестиций в Россию, от которых США получат 50-процентную долю, но и создать на эти средства новый американо-российский инвестиционный механизм.

Мерц был одним из ведущих сторонников того, чтобы ЕС использовал значительную часть этих средств (140 миллиардов евро) для финансирования масштабного кредита для Украины.

Манфред Вебер, председатель фракции ЕНП в Европарламенте, также призвал к существенным изменениям в мирном плане США: "Это исторические часы. Речь идет не об Украине, а о безопасности всех нас".

"Все хотят мира, но он должен быть длительным. Есть три вопроса. Во-первых, Украина должна иметь возможность суверенно решать, может ли она уступить территорию; это не должно быть навязано ей. Во-вторых, Украина должна быть усилена в военном плане, а не ослаблена. И в-третьих, мы должны превратить ЕС в европейский НАТО. Мы больше не можем безоговорочно полагаться на США", – заявил он.

Лидеры европейских государств и евроинститутов, и стран, входящих в "Группу семи" (кроме США) выразили несогласие с частью предлагаемого Соединенными Штатами "мирного плана" для Украины.

Впрочем, они согласились взять проект за основу и выразили готовность к его совместной доработке.

