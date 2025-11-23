Нідерландський аеропорт призупиняв роботу через невідомі дрони

Над нідерландським аеропортом Ейндховен увечері 22 листопада було помічено кілька дронів; внаслідок цього повітряний рух було призупинено на кілька годин.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Ввечері о 22:00 22 листопада цивільний і військовий повітряний рух було призупинено над аеропортом Ейндховен через невідомі дрони.

Сили протидії дронам від Міністерства оборони перебували у готовності до втручання.

У ніч проти 23 листопада, за словами нідерландського міністра, повітряний рух в аеропорту Ейндховена було відновлено.

"Міністерство оборони вжило заходів, але з міркувань безпеки поки що не може надати додаткову інформацію про те, як саме це було зроблено", – зазначив він.

Відтак Брекельманс наголосив: перешкоджання повітряному руху дронами є неприйнятним.

Зауважимо, у 21 листопада над авіабазою Фолькел у Нідерландах у фіксували появу невідомих безпілотників.

В останні місяці в європейських країнах усе частіше повідомляють про випадки, коли підозрілі дрони порушують роботу аеропортів.

Зранку 7 листопада аеропорт бельгійського міста Льєж призупиняв роботу через невідомий безпілотник.

15 листопада поряд із Вільнюським аеропортом літав дрон, його власника затримали.