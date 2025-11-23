Нидерландский аэропорт приостановил работу из-за неизвестных дронов
Над нидерландским аэропортом Эйндховен вечером 22 ноября было замечено несколько дронов; в результате воздушное движение было приостановлено на несколько часов.
Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в социальной сети Х, пишет "Европейская правда".
Вечером в 22:00 22 ноября гражданское и военное воздушное движение было приостановлено над аэропортом Эйндховен из-за неизвестных дронов.
Силы противодействия дронам от Министерства обороны находились в готовности к вмешательству.
В ночь на 23 ноября, по словам нидерландского министра, воздушное движение в аэропорту Эйндховена было возобновлено.
"Министерство обороны приняло меры, но из соображений безопасности пока не может предоставить дополнительную информацию о том, как именно это было сделано", – отметил он.
Затем Брекельманс подчеркнул: препятствование воздушному движению дронами является неприемлемым.
Отметим, 21 ноября над авиабазой Фолькел в Нидерландах фиксировали появление неизвестных беспилотников.
В последние месяцы в европейских странах все чаще сообщают о случаях, когда подозрительные дроны нарушают работу аэропортов.
Утром 7 ноября аэропорт бельгийского города Льеж приостанавливал работу из-за неизвестного беспилотника.
15 ноября рядом с Вильнюсским аэропортом летал дрон, его владельца задержали.