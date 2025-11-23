Одіозний польський євродепутат Браун знову виступив із антисемітськими заявами

Одіозний ультраправий польський євродепутат та голова партії "Конфедерація Польської Корони" Гжегож Браун знову виступив із антисемітськими гаслами, цього разу – перед меморіалом концтабору Аушвіц.

Про це пише Onet, передає "Європейська правда".

Приводом для цього стали плани польського уряду прийняти резолюцію про боротьбу з антисемітизмом.

"Польща – для поляків; інші народи мають свої країни, в тому числі євреї. Їм подобається знущатися з нас, поляків", – заявив Браун.

Він оголосив, що якщо його партія отримає вплив в уряді, вона "розпорошить Міжнародну раду Аушвіца на чотири вітри".

"Вони, євреї, хочуть бути надлюдьми в Польщі, а польська поліція танцює під їхню дудку", – сказав Браун, закликаючи польський уряд не приймати резолюцію про боротьбу з антисемітизмом.

Зазначимо, лідер "Конфедерації" на батьківщині фігурує в низці скандалів у звʼязку з антисемітськими і ксенофобськими заявами.

Раніше генеральний прокурор Польщі подав до Європейського парламенту клопотання щодо зняття імунітету з одіозного євродепутата Гжегожа Брауна після його висловлювань про концтабір Аушвіц.

Він відомий також тим, що намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині, спалив прапор ЄС у Катовіце навесні цього року та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

13 листопада євродепутати проголосували за зняття недоторканності з Брауна.

