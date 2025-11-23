Одиозный польский евродепутат Браун снова выступил с антисемитскими заявлениями

Одиозный ультраправый польский евродепутат и председатель партии "Конфедерация Польской Короны" Гжегож Браун снова выступил с антисемитскими лозунгами, на этот раз – перед мемориалом концлагеря Освенцим.

Об этом пишет Onet, передает "Европейская правда".

Поводом для этого стали планы польского правительства принять резолюцию о борьбе с антисемитизмом.

"Польша – для поляков; другие народы имеют свои страны, в том числе евреи. Им нравится издеваться над нами, поляками", – заявил Браун.

Он объявил, что если его партия получит влияние в правительстве, она "разобьет Международный совет Освенцима на четыре ветра".

"Они, евреи, хотят быть сверхлюдьми в Польше, а польская полиция танцует под их дудку", – сказал Браун, призывая польское правительство не принимать резолюцию о борьбе с антисемитизмом.

Отметим, лидер "Конфедерации" на родине фигурирует в ряде скандалов в связи с антисемитскими и ксенофобскими заявлениями.

Ранее генеральный прокурор Польши подал в Европейский парламент ходатайство о снятии иммунитета с одиозного евродепутата Гжегожа Брауна после его высказываний о концлагере Аушвиц.

Он известен также тем, что пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога, сжег флаг ЕС в Катовице весной этого года и сорвал флаг Украины в городе Белая Подляская.

13 ноября евродепутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с Брауна.

