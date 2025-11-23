Міноборони Чехії: кількість жінок у армії становить 15% від загальної кількості військових

У чеській армії продовжує зростати кількість жінок: на початок 2025 року їх було понад 4 тисячі – на 1,2 тисячі більше, ніж десять років тому.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Як повідомили у Міноборони, цього року армія оголосила про рекордне збільшення кількості нових солдатів.

За словами голови Генштабу Чехії Карела Ржехки, наразі в армії немає посад, на яких жінки не можуть служити. Вони працюють у різних спеціалізаціях, таких як бойові пілоти та спеціальні сили.

Водночас він зауважив: жінки відсутні на командних посадах й у чеській армії немає жодної жінки-генерала.

А на початку року серед майже 350 полковників було лише дві жінки-полковники.

На початку листопада писали, що Чехія хоче набрати на службу 2250 солдатів наступного року, що стане одним з найвищих показників за всю її історію.

У вересні Міністерство оборони Чехії підписало рамкову угоду про закупівлю танків Leopard 2A8 у німецького виробника KNDS.

Також писали, що Чехія орендує у Швеції 12 літаків JAS-39 Gripen до 2035 року.