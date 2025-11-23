Минобороны Чехии: количество женщин в армии составляет 15% от общего количества военных

В чешской армии продолжает расти количество женщин: на начало 2025 года их было более 4 тысяч – на 1,2 тысячи больше, чем десять лет назад.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Как сообщили в Минобороны, в этом году армия объявила о рекордном увеличении количества новых солдат.

По словам главы Генштаба Чехии Карела Ржехки, в настоящее время в армии нет должностей, на которых женщины не могут служить. Они работают в различных специализациях, таких как боевые пилоты и специальные силы.

В то же время он отметил: женщины отсутствуют на командных должностях и в чешской армии нет ни одной женщины-генерала.

А в начале года среди почти 350 полковников было только две женщины-полковника.

В начале ноября писали, что Чехия хочет набрать на службу 2250 солдат в следующем году, что станет одним из самых высоких показателей за всю ее историю.

В сентябре Министерство обороны Чехии подписало рамочное соглашение о закупке танков Leopard 2A8 у немецкого производителя KNDS.

Также писали, что Чехия арендует у Швеции 12 самолетов JAS-39 Gripen до 2035 года.