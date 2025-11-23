В Чехии более 70% одобряют снятие украинского флага со здания Палаты депутатов

В Чехии почти 40% населения предпочли бы видеть только чешские флаги на государственных зданиях.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса, проведенного агентством NMS, пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Как показывает опрос, более 70% чехов одобряют снятие украинского флага со здания Палаты депутатов, которое было организовано ее новым председателем Томио Окамурой из SPD.

Лишь около четверти людей поддерживают вывешивание флага иностранного государства как знак солидарности.

А каждый третий выступает за вывешивание чешского флага вместе с флагом Европейского Союза.

Опрос показывает, что почти 40% людей предпочли бы видеть только чешские флаги.

В этом опросе приняли участие более тысячи взрослых респондентов.

Напомним, лидер правой популистской партии SPD Окамура в первый день работы на посту спикера нижней палаты парламента Чехии распорядился убрать флаг Украины со здания парламента и лично держал лестницу, когда флаг снимали.

Окамура давно критикует то, что на общественных зданиях вывешены украинские флаги как символ солидарности со страной, подвергшейся полномасштабному вторжению РФ.

В ответ на это три парламентские фракции в парламенте Чехии сами вывесили флаги Украины.

А позже неизвестный развесил украинские флаги возле дома Окамуры.