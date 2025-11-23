Украинская делегация по "мирному плану" начала работу в Женеве

Украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским для переговоров по "мирному плану" команды американского президента Дональда Трампа, приступила к работе в швейцарской Женеве.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Ермак заявил, что провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эмманюэлем Бонном, Гюнтером Зауттером.

По его словам, следующая встреча – с делегацией США.

"Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины", – добавил Ермак.

22 ноября президент Зеленский сформировал состав делегации для переговоров по "мирному плану" команды Трампа – ее возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме него, в составе – секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица.

Также это первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, заместитель главы СБУ Александр Поклад и советник главы ОП Александр Бевз.

Перед этим Умеров анонсировал консультации с США в Швейцарии по поводу "мирного плана" команды Трампа.

Также отметим, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что представители трех государств ЕС – Франции, Германии и Великобритании – примут участие в переговорах по "мирному плану", предложенному Соединенными Штатами для Украины, в воскресенье, 23 ноября, в Женеве, чтобы получить совместный текст с учетом интересов Европейского Союза.

