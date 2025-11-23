Глава Єврокомісії назвала три обовʼязкові принципи "мирного плану" для України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю повідомила, що європейські союзники України погодили ключові принципи, які мають лежать в основі будь-якого "мирного плану" для України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, будь-який надійний і стійкий план миру для України "повинен насамперед припинити вбивства і покласти край війні, не сіючи насіння майбутнього конфлікту".

Вона додала, що першим основним елементом такого плану має бути неприпустимість зміни кордонів силою.

"По-друге, як суверенна держава, Україна не може мати обмежень щодо своїх збройних сил, які б робили країну вразливою до майбутніх атак і тим самим підривали європейську безпеку", – сказала глава Єврокомісії.

Згідно з третім принципом, який згадала фон дер Ляєн, "повинна бути повністю відображена центральна роль Європейського Союзу в забезпеченні миру в Україні".

"Україна повинна мати свободу і суверенне право обирати свою долю. Вона обрала європейську долю. Це починається з відновлення країни, її інтеграції в наш єдиний ринок і нашу оборонну промислову базу, і, зрештою, приєднання до нашого Союзу", – сказала вона.

Окремо президентка Єврокомісії наголосила на необхідності "повернення кожної української дитини, викраденої Росією".

"З усіх жахіть, спричинених війною Росії, жодне не є таким болючим, як це. Десятки тисяч хлопчиків і дівчаток залишаються в полоні в Росії. Вони налякані і сумують за своїми близькими. Ми повинні поставити цих дітей на перше місце у глобальному порядку денному", – додала фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялось, що представники провідних європейських держав зустрінуться з представниками США в Женеві вже в неділю на тлі незгоди з частиною пунктів "мирного плану" команди Трампа у війні РФ проти України.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.