Глава Еврокомиссии назвала три обязательных принципа "мирного плана" для Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье сообщила, что европейские союзники Украины согласовали ключевые принципы, которые должны лежать в основе любого "мирного плана" для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, любой надежный и устойчивый план мира для Украины "должен прежде всего прекратить убийства и положить конец войне, не сея семена будущего конфликта".

Она добавила, что первым основным элементом такого плана должна быть недопустимость изменения границ силой.

"Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений в отношении своих вооруженных сил, которые делали бы страну уязвимой для будущих атак и тем самым подрывали европейскую безопасность", – сказала глава Еврокомиссии.

Согласно третьему принципу, который упомянула фон дер Ляйен, "должна быть полностью отражена центральная роль Европейского Союза в обеспечении мира в Украине".

"Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать свою судьбу. Она выбрала европейскую судьбу. Это начинается с восстановления страны, ее интеграции в наш единый рынок и нашу оборонную промышленную базу, и, в конечном итоге, присоединения к нашему Союзу", – сказала она.

Отдельно президент Еврокомиссии подчеркнула необходимость "возвращения каждого украинского ребенка, похищенного Россией".

"Из всех ужасов, вызванных войной России, ни один не является таким болезненным, как этот. Десятки тысяч мальчиков и девочек остаются в плену в России. Они напуганы и скучают по своим близким. Мы должны поставить этих детей на первое место в глобальной повестке дня", – добавила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что представители ведущих европейских государств встретятся с представителями США в Женеве уже в воскресенье на фоне несогласия с частью пунктов "мирного плана" команды Трампа в войне РФ против Украины.

