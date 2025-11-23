Ердоган анонсував розмову з Путіним про війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю сказав, що обговорить з господарем Кремля Владіміром Путіним шляхи досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Під час спілкування з журналістами на полях саміту "Групи двадцяти" у Південно-Африканській Республіці Ердоган сказав, що Туреччина "зробить усе, що в наших силах, на шляху до миру" між Росією та Україною.

"Ми оголосили мобілізацію всіх сил у цьому напрямку і, сподіваємося, досягнемо успіху. Ми зустрілися із Зеленським минулого тижня в Анкарі, а завтра маємо телефонну розмову з Путіним", – додав він.

Турецький президент нагадав про зусилля Анкари у створенні "зернового коридору" у Чорному морі у 2022 році, які "були спрямовані на те, щоб відкрити шлях до миру".

"Завтра під час переговорів я знову попрошу про це Путіна. Я вважаю, що якщо нам вдасться розпочати цей процес, це буде дуже корисно", – сказав Ердоган.

ЗМІ раніше писали, що Катар і Туреччина беруть участь у розробці нового "мирного плану" Сполучених Штатів про припинення війни Україні та підтримують посередницькі зусилля США.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.