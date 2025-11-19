В Туреччині почались переговори Зеленського та Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрів в Анкарі президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Ердоган зустрів Зеленського біля входу до президентського комплексу. Потім Ердоган і Зеленський разом позували для фото перед турецьким та українським прапорами.

Далі президенти провели зустріч, у якій також взяли участь міністр закордонних справ Хакан Фідан, голова національної розвідки Ібрагім Калін та головний радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Килич.

Потім Ердоган і Зеленський продовжать переговори за робочою вечерею, після чого виступлять із заявами на спільній пресконференції.

Зеленський прибув до Туреччини вночі 19 листопада.

Раніше глава держави анонсував, що під час візиту до Туреччини проведе зустріч з Ердоганом щодо справедливого миру для України.