Axios: Катар і Туреччина беруть участь у розробці нового "мирного плану" США

Катар і Туреччина беруть участь у розробці нового "мирного плану" Сполучених Штатів про припинення війни Україні та підтримують посередницькі зусилля США.

Про це повідомило видання Axios з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Інформацію про залученість Катару та Туреччини підтвердили виданню два джерела.

"Посередництво Катару і Туреччини допомогло закінчити війну в Газі і може допомогти закінчити війну в Україні", – сказав один зі співрозмовників видання.

За словами джерел, катарський високопосадовець брав участь у переговорах між посланцем Трампа Стівом Віткоффом і секретарем РНБО Рустемом Умеровим у США минулих вихідних.

У рамках підтримки Туреччиною мирної ініціативи Трампа, Віткофф планував відвідати Анкару в середу та провести тристоронню зустріч із президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, повідомив неназваний американський посадовець.

Однак зрештою зустріч не відбулася, оскільки український президент не був зацікавлений в обговорення нової американської "мирної пропозиції".

За інформацією ЗМІ, новий "мирний план" США на 28 пунктів щодо припинення війни в Україні передбачає, серед іншого, передання Росії всього Донбасу, скорочення української армії удвічі, визнання російської мови державною.

За інформацією порталу Axios, план розробляли, зокрема, посланник США Стівен Віткофф та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.

У Білому домі висловлюють оптимістичні сподівання погодити рамку завершення війни в Україні до кінця місяця.