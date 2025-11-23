Мерц не вірить, що "мирну угоду" вдасться погодити до дедлайну Трампа

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у неділю сказав, що скептично оцінює можливість досягти угоди щодо американського "мирного плану" для завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Під час спілкування з журналістами після саміту "Групи двадцяти" у Південно-Африканській Республіці Мерц сказав, що не вірить у домовленість щодо "мирного плану" США найближчим часом.

"Наразі я все ще не переконаний, що в четвер ми матимемо політичне рішення, з огляду на взаємні розбіжності, але ми повинні почекати", – сказав він.

Канцлер Німеччини мав на увазі дедлайн 27 листопада, до якого, за словами Трампа, Україна має погодитись на "мирний план".

Мерц також сказав, що Німеччина розпочала нову ініціативу щодо загадкового пункту, про який, можливо, вдасться домовитися в четвер між США та Росією.

Більше канцлер не захотів розкривати, зазначивши, що "не хоче деталізувати" це питання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 22 листопада заявив, що його нинішній мирний план для України не є остаточною пропозицією.

